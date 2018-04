Warriors vencem a 11ª seguida e se consolidam na liderança do Oeste

O Golden State Warriors segue em grande fase na NBA. Atuando em casa na rodada desta quinta-feira da liga de basquete dos Estados Unidos, o time de Oakland arrasou o New Orleans Pelicans por 112 a 85, conquistou o seu 11º triunfo consecutivo e se consolidou na liderança da Conferência Oeste, agora com 16 vitórias em 18 partidas.

Assim, os Warriors abriram vantagem sobre o Memphis Grizzlies, vice-líder, que tem 15 vitórias em 18 confrontos e nesta sexta-feira atuará em casa diante do San Antonio Spurs. Para isso, o time voltou a contar com forte atuação coletiva. Além de ter Klay Thompson como cestinha da equipe, com 23 pontos, foi empurrado por outros três jogadores que contabilizaram dois dígitos em dois fundamentos. Stephen Curry fez 19 pontos e deu 11 assistências, Harrison Barnes marcou 17 pontos e apanhou dez rebotes, enquanto Danny Green anotou 14 pontos e pegou outros 14 rebotes.

O brasileiro Leandrinho esteve em quadra por apenas pouco mais de 13 minutos pelos Warriors e exibiu um desempenho discreto. Fez apenas seis pontos, pegou um rebote e deu uma assistência, depois de entrar no jogo após mais uma vez começar uma partida entre os reservas.

Pelo lado do New Orleans, hoje apenas o 11º colocado da Conferência Oeste, Anthony Davis foi o grande nome da equipe. Além de ser o cestinha da partida, com 30 pontos, garantiu um "double-double" ao apanhar 15 rebotes.

Outro brasileiro que esteve em quadra nesta rodada de quinta da NBA foi Anderson Varejão. E, assim como Leandrinho, teve atuação modesta na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o New York Knicks, por 90 a 87, fora de casa. Ele jogou por quase 29 minutos, nos quais fez apenas oito pontos, pegou três rebotes e deu uma assistência.

Varejão foi um coadjuvante do triunfo que teve como grande destaque Kyrie Irving, autor de 37 pontos, sendo que os dois últimos deles aconteceram em um arremesso a dez segundos do fim, que decretaram o placar do confronto. LeBron James, por sua vez, fez um "double-double" de 19 pontos e 12 assistências para a equipe de Ohio, que ainda contou com Kevin Love anotando 11 pontos e 11 rebotes.

Nos Knicks, Tim Hardaway Jr. foi o cestinha, com 20 pontos, enquanto Amare Stoudemire fez 18 e ainda pegou nove rebotes. Outro astro do time de Nova York, Carmelo Anthony exibiu força no garrafão ao apanhar dez rebotes, mas anotou apenas nove pontos.

O bom resultado garantiu aos Cavaliers (dono de dez vitórias em 17 partidas) a quinta posição da Conferência Leste, na qual os Knicks amargam o antepenúltimo lugar, agora com 16 derrotas em 20 confrontos.

Na outra partida disputada na rodada desta quinta-feira da NBA, o Portland Trail Blazers aproveitou o fator casa para bater o Indiana Pacers por 88 a 82. LaMarcus Aldridge, com 18 pontos e 13 rebotes, e Damian Lillard, cestinha com 23 pontos, foram os nomes da equipe do Oregon, terceira colocada da Conferência Oeste, com 15 vitórias em 19 jogos. Já a equipe de Indianápolis, hoje no nono lugar da Conferência Leste, teve Rodney Stuckey como maior pontuador, com 16.

Confira os jogos desta sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets x New York Knicks

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x Denver Nuggets

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Utah Jazz x Orlando Magic

Sacramento Kings x Indiana Pacers