Warriors vencem fácil os Wizards em duelo de brasileiros na NBA

No duelo entre jogadores brasileiros na rodada de segunda-feira da NBA, o Golden State Warriors, de Leandrinho Barbosa, contou com um ótimo desempenho defensivo no terceiro quarto para derrotar o Washington Wizards, de Nenê Hilário, por 107 a 76, em Oakland, ampliando a sua excelente campanha, a melhor da temporada 2014/2015, agora com 57 triunfos em 70 partidas.

Os Warriors fecharam o primeiro tempo com uma vantagem de apenas três pontos - 51 a 48 -, mas definiu o duelo no terceiro período. O time de Oakland deixou os Wizards quase 11 minutos sem converter arremessos de quadra, vencendo o terceiro quarto por 29 a 8, o que o levou a iniciar o último período com uma confortável vantagem de 24 pontos.

Stephen Curry foi o cestinha da partida com 24 pontos pelos Warriors, além de ter somado seis assistências e cinco rebotes. Bradley Beal, Ramon Sessions e Kevin Seraphin fizeram 12 pontos cada para os Wizards, que sofreram a terceira derrota consecutiva e agora somam 40 triunfos em 71 partidas, na quinta colocação na Conferência Leste.

Os brasileiros tiveram atuações discretas na noite de segunda. Nenê somou sete pontos, sete rebotes e uma assistência nos 28 minutos em que atuou pelos Wizards, enquanto Leandrinho permaneceu em quadra por 17 minutos, com dois pontos e um rebote pelos Warriors.

Também pela rodada de segunda-feira, as equipes dos irmãos Gasol asseguraram classificação para os playoffs da NBA. O Chicago Bulls avançou ao derrotar o Charlotte Hornets, em casa, por 98 a 86. Nikola Mirotic anotou 28 pontos, sendo 14 deles anotados no quarto período. Já Pau Gasol somou 27 pontos pelo time de Chicago, que não contou com Joakim Noah.

Kemba Walker foi o cestinha da partida com 29 pontos pelos Hornets, que só acertou 34,6% dos arremessos de quadra. Além dos Bulls, agora com 43 vitórias e 29 derrotas, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers já garantiram vaga nos playoffs na Conferência Leste. Os Hornets lutam por uma vaga e são o nono colocado com 30 triunfos em 69 partidas.

Fora de casa, o Memphis Grizzlies se classificou ao superar o New York Knicks por 103 a 82. Zach Randolph foi o cestinha da partida com 23 pontos, dois a mais do que Marc Gasol. Vice-líder do Oeste com 50 vitórias e 21 derrotas, os Grizzlies se juntaram aos Warriors na relação de equipes que já avançaram da conferência.

Langston Galloway marcou 19 pontos pelos Knicks, que perderam a quarta partida seguida e têm a pior campanha desta temporada, com apenas 14 vitórias em 71 partidas.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers 100 x 110 Houston Rockets

Brooklyn Nets 91 x 110 Boston Celtics

New York Knicks 82 x 103 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 98 x 86 Charlotte Hornets

Utah Jazz 104 x 106 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 107 x 76 Washington Wizards

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors