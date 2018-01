Warriors vencem Jazz na NBA Gilbert Arenas marcou 27 pontos, e seu colega de equipe, Antawn Jamison, somou outros 26 para ajudar o Golden State Warriors a vencer o time do Utah Jazz por 108 a 95 na noite deste sábado pela liga norte-americana de basquete (NBA), o que deixou extasiada sua torcida. A vitória dos Warriors foi a terceira consecutiva, mas o mais impressiona é o calibre dos adversários derrotados: na quarta-feira, o time superou o New Jersey Nets, vice-campeões da temporada passada; no dia seguinte, foi a vez de vencer o clássico regional contra o Los Angeles Lakers, atuais bicampeões da NBA; e, agora, o Utah Jazz, um time que havia vencido 29 dos últimos 31 confrontos com o Golden State. A última vitória dos Warriors contra Utah tinha sido no distante 29 de dezembro de 2000. Confira os demais resultados da noite: Miami Heat 91 x 97 Philadelphia 76ers Washington Wizards 89 x 97 Minnesota Timberwolves Cleveland Cavs 101 x 102 Atlanta Hawks (na prorrogação) Memphis Grizzlies 86 x 95 Seattle SuperSonics Milwaukee Bucks 88 x 75 Denver Nuggets San Antonio Spurs 108 x 76 Detroit Pistons