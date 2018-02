Warriors vencem os Pistons na NBA O Golden State Warriors derrotou na noite deste sábado o Detroit Pistons por 92 a 90, surpreendendo assim o vice-líder da Divisão Central da NBA. Gilbert Arenas liderou os Warriors, com 26 pontos, na quinta vitória consecutiva da equipe. Chauncey Billups foi outro destaque do Golden State, com 33 pontos. Os Warrions estão na 10ª posição da Conferência Oeste, com 29 vitórias e 30 derrotas. Outros jogos deste sábado: San Antonio 108 x 100 Sacramento Washington 101 x 93 Chicago Dallas 114 x 87 Memphis New Orleans 97 x 92 Phoenix Seattle 109 x 101 L.A. Clippers