Warriors volta a vencer Mavericks e faz 2 a 1 na série A quinta vitória nos últimos seis confrontos não deixa nenhuma dúvida de que o Golden State Warriors encontrou a fórmula perfeita para derrotar o Dallas Mavericks, que perdeu por 109 a 91 no seu terceiro jogo pela fase final da NBA. O resultado deu ao Warriors a vantagem de 2 a 1 na melhor de sete. O quarto jogo será no domingo, novamente em Oakland. O ala Jason Richardson, com 30 pontos, liderou o ataque do Warriors. O armador Baron Davis, que foi expulso no terceiro quarto, marcou 24, com cinco assistências. Foi o primeiro jogo de fase final em Bay Area desde 4 de maio de 1994. E uma exibição da superioridade do Warriors, que atropelou a melhor equipe da temporada regular. O seu treinador, Don Nelson, que comandava o Mavericks até a temporada passada, mostrou que conhece os atalhos e os pontos fracos de sua ex-equipe. Já seu discípulo Avery Johnson voltou a sofrer de "pânico" e não soube usar o banco nem motivar os jogadores do time de Dallas. O ala alemão Dirk Nowitzki e Josh Howard, com 20 pontos cada, não puderam evitar a derrota. Nowitzki, que também pegou 12 rebotes e roubou três bolas, não chegou a ser o líder que a equipe precisa para se impor em quadra.