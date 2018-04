Washington, de Nenê, vence duelo com time de Leandrinho na NBA

PHOENIX - O Washington Wizards venceu, na noite desta sexta-feira, o Phoenix Suns fora de casa pela rodada da NBA. Muito da vitória se deve ao brasileiro Nenê, que fez 18 pontos e pegou 8 rebotes, superando o seu compatriota Leandrinho, do Phoenix, que anotou 10 pontos, no primeiro encontro entre eles na temporada: 101 a 96.

O jogo, muito parelho do início ao fim, mostrou a força do conjunto do time da capital norte-americana. Todos os jogadores titulares da equipe terminaram a partida com digitos duplos na pontuação. Além de Nenê, quem também foi muito bem foi o ala Trevor Ariza, com 23 pontos e o armador John Wall, que terminou o jogo com 18 pontos e 12 assistências. Pelos lados do Phoenix Suns, que vinha de uma vitória arrasadora contra o Indiana Pacers, melhor time da liga até o momento, que teve Leandrinho vindo do banco de reservas e anotando 10 pontos, o armador Goran Dragic voltou a se destacar, com 19 pontos e 11 assistências.

Com o resultado, o Washington Wizards chegou aos 50% de aproveitamento, com 21 vitórias e 21 derrotas, em quinto lugar na Conferência Leste. O Phoenix Suns com 24 triunfos em 42 partidas, ocupa a sétima colocação no Oeste.

VAREJÃO BRILHA E CLEVELAND VENCE

Outro brasileiro que teve uma atuação de gala na rodada da NBA foi Anderson Varejão. O pivô do Cleveland Cavaliers fez 16 pontos e foi o grande responsável da vitória de sua equipe sobre o Milwaukee Bucks.

Muito bem desde que voltou a ser titular dos Cavaliers, com a troca de Andrew Bynum, Varejão deu mais uma mostra de que tem totais condições de atuar em alto nível. Com 16 pontos, ele foi o cestinha do jogo contra os Bucks e ajudou sua equipe a voltar a vencer na NBA.

Outros destaques do Cleveland foram o jovem Tristan Thompson, que fez 14 pontos e o armador Kyrie Irving, que será titular da Conferência Leste no Jogo das Estrelas. Ele terminou o jogo com 10 pontos e 10 assistências.

A vitória, a 16.ª do Cleveland Cavaliers na temporada, coloca o time em 10.º no Leste. Os Bucks, com apenas 8 triunfos, estão com a pior campanha de toda a NBA.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 114 x 105 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 95 x 104 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 79 x 105 San Antonio Spurs

Boston Celtics 83 x 101 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 107 x 106 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 93 x 78 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 101 x 103 New Orleans Pelicans

New York Knicks 125 x 96 Charlotte Bobcats

Chicago Bulls 95 x 112 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 87 x 88 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 95 x 101 Washington Wizards

Sacramento Kings 111 x 116 Indiana Pacers

Golden State Warriors 120 x 121 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Charlotte Bobcats x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Utah Jazz x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves