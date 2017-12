Washington interrompe série vitoriosa do Cleveland na NBA O Washington Wizards interrompeu uma seqüência de cinco vitórias seguidas do Cleveland Cavaliers na NBA, ao vencer a partida deste sábado por 111 a 99. O armador Gilbert Arenas conduziu o time da capital norte-americana, que jogava em casa, ao marcar 45 pontos. O brasileiro Anderson Varejão atuou por cerca de meia hora e conseguiu marcar 12 pontos, além de pegar 4 rebotes. O destaque ofensivo do Cleveland, LeBron James, marcou 20 pontos, nem abaixo de sua média de 28,6 por partida. Apesar da derrota, o Cleveland segue com a melhor campanha da Conferência Leste, com sete vitórias de três derrotas, agora ao lado do Orlando Magic, que neste sábado derrotou o Charlotte Bobcats por 97 a 83, com 24 pontos e espetaculares 21 rebotes do pivô Dwight Howard. Em Salt Lake City, o Utah Jazz se manteve como melhor time da temporada, agora com nove vitórias e uma derrota, ao derrotar o Phoenix Suns por 120 a 117. O armador Deron Williams foi o cestinha da equipe com 25 pontos. Leandrinho foi mais uma vez titular da equipe do Arizona e marcou 15 pontos - o cestinha foi o ala Shawn Marion, com 35 pontos. Outros resultados Atlanta Hawks 88 x 93 Miami Heat Detroit Pistons 104 x 92 Houston Rockets New Jersey Nets 68 x 86 Portland Trail Blazers New York Knicks 118 x 122 Boston Celtics Minnesota Timberwolves 96 x 99 New Orleans Hornets Dallas Mavericks 89 x 84 Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks 100 x 102 Indiana Pacers Denver Nuggets 117 x 109 Toronto Raptors Golden State Warriors 107 x 95 Seattle Supersonics Los Angeles Clippers 103 x 97 Philadelphia Sixers