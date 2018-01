Washington perde na volta de Jordan Michael Jordan voltou às quadras da NBA. Em sua reestréia oficial na abertura da temporada 2001/2002 da liga norte-americana, após quase 41 meses de aposentadoria, o maior jogador de basquete de todos os tempos fez apenas 19 pontos e acabou sendo derrotado. Mesmo sob o comando de Jordan, o Washington Wizards perdeu para o New York Knicks por 93 a 91, no Madison Square Garden. Perto de completar 39 anos e ainda sem mostrar toda a forma que o levou a conquistar seis títulos da NBA - todos pelo Chicago Bulls -, Jordan cometeu, nos 37 minutos em que esteve em quadra, alguns erros pouco comuns em sua carreira. Mesmo assim, com toda sua experiência e categoria, liderou a equipe de Washington durante o jogo. No total, além dos 19 pontos, ele pegou 5 rebotes, deu 6 assistências e conseguiu 4 roubos de bola. No final, isso não foi suficiente para vencer o Knicks, que contaram com os 28 pontos do cestinha Latrell Sprewell. Em outro jogo da primeira rodada da NBA, os Celtics conseguiram uma boa vitória sobre o Cleveland Cavaliers. Com de 23 pontos, 8 rebotes e 7 assistências de Antoine Walker e mais 29 pontos de Paul Pierce, a equipe de Boston ganhou por 108 a 89. O New Jersey Nets também venceu na estréia: 103 a 97 sobre o Indiana Pacers, que foi derrotado apesar dos 43 pontos marcados por Jalen Rose. Demais partidas: Orlando Magic 114 x 85 Toronto Raptors e Minnesota Timberwolves 83 x 74 Philadelphia 76?ers.