Westbrook e Durant lideram vitória do Thunder na NBA

Depois da rodada cheia do Dia de Martin Luther King na segunda-feira, feriado nacional nos Estados Unidos que recebeu dez jogos, a NBA teve um dia bem mais esvaziado na terça. No principal dos quatro confrontos disputados, o Oklahoma City Thunder contou mais uma vez com boa atuação da dupla formada por Kevin Durant e Russell Westbrook para derrotar o Denver Nuggets por 110 a 104, mesmo fora de casa.

O confronto foi bastante equilibrado e o Nuggets até terminou o primeiro quarto na frente, mas a partir da segunda parcial, o Thunder tomou a vantagem e manteve uma distância razoável até o fim. Assim, chegou à 31.ª vitória na temporada, com a terceira melhor campanha do Oeste. Na mesma conferência, o time de Denver é o 11.º, com 16 triunfos, ainda na briga por playoffs.

Kevin Durant foi o grande cestinha da partida com 31 pontos, além de 12 rebotes, enquanto Westbrook marcou 27, deu 12 assistências e ficou cinco rebotes abaixo de seu terceiro "triple-double" seguido. Pelo Nuggets, destaque para os 27 pontos de Danilo Gallinari e os 17 pontos e 15 rebotes de Kenneth Faried.

Na Flórida, o Miami Heat foi surpreendido e caiu para o Milwaukee Bucks por 91 a 79. Com a derrota, a equipe, que já liderou o Leste nesta temporada, somou sua 19.ª derrota e agora é somente a sexta colocada. Já o Bucks faz péssima campanha e está na 13.ª posição da conferência.

Na terça, o time de Milwaukee foi liderado pelos 23 pontos, sete rebotes e sete assistências de Khris Middleton. O pivô Greg Monroe ainda contribuiu com 15 pontos e 10 rebotes. Pelo Heat, de nada adiantaram os 23 pontos de Chris Bosh e Hassan Whiteside, que ainda pegou 18 rebotes. Dwyane Wade decepcionou e marcou somente dois pontos.

O Heat foi ultrapassado pelo Indiana Pacers, que chegou à quinta posição no Leste com a vitória por 97 a 94 sobre o combalido Phoenix Suns, graças aos 20 pontos de Monta Ellis e os 19 de Paul George. Já na briga entre dois dos piores times do Oeste, o New Orleans Pelicans fez 114 a 99 sobre o Minnesota Timberwolves com 35 pontos de Anthony Davis.

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Miami Heat

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Utah Jazz

Toronto Raptors x Boston Celtics

Chicago Bulls x Golden State Warriors

Houston Rockets x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks