Westbrook faz 27º 'triple-double' e alcança 3ª melhor marca da história

Por conta do All-Star Weekend, o fim de semana das estrelas, a rodada da NBA na noite de quarta-feira foi quase completa, com 28 das 30 franquias da liga entrando em quadra. E o grande astro da rodada foi um reserva do All-Star Game, Russell Westbrook. O armador alcançou seu 27.º 'triple-double' na temporada, terceira melhor marca na história da liga. Com 38 pontos, comandou o Oklahoma City Thunder na vitória de 116 a 105 sobre o New York Knicks, em casa.

Agora, ele só aparece atrás de Wilt Chamberlain, que fez 31 jogos com dois dígitos em três estatísticas na temporada 1967/68 e de Oscar Robertson, que anotou 41 triple-doubles em 1961/62. Como uma temporada tem 82 jogos, para igualar o recorde Westbrook precisa alcançar o feito a uma vez a cada duas partidas. Por enquanto, está abaixo disso, com 27 em 57.

Diante do Knicks, ele fez 38 pontos, pegou 14 rebotes e deu 12 assistências, mantendo-se como principal cestinha da temporada, com média de 31,1 pontos. Com 10,5 rebotes e 10,1 assistências, tem um triple-double também na média da temporada.

Outro armador que faz temporada memorável é o baixinho Isaiah Thomas, do Boston Celtics. Na quarta, ele chegou à sua 40.ª partida seguida com 20 ou mais pontos, empatando com Marcus Smart (1971/72) como recordista da franquia. Diante do Philadelphia 76ers, ele fez isso com estilo, anotando 13 dos seus 33 pontos no último quarto da vitória por 116 a 108.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Houston Rockets, James Harden alcançou mais um triple-double, seu 15.º na temporada, desta vez de 38 pontos, 12 rebotes e igual número de assistências na derrota para o Miami Heat por 109 a 117, em casa. Nenê ficou perto de um double-double, com oito pontos e nove rebotes saindo do banco.

LÍDERES VENCEM

Dono da melhor campanha geral, o Golden State Warriors se recuperou de derrota para o Denver Nuggets vencendo o Sacramento Kings por 109 a 86, em casa. Klay Thompson se destacou com 35 pontos, enquanto JaVale McGee, escalado como titular, colheu 10 rebotes. Foi a 47.ª vitória do Warriors em 56 jogos, seguindo como único time com campanha acima de 80%.

O segundo melhor time da temporada é o San Antonio Spurs, que ganhou a 43.ª na quarta, passando fácil pelo Orlando Magic por 107 a 79, na Flórida. No intervalo, a vantagem já era de mais de 20 pontos para o time de LaMarcus Aldridge, cestinha com 23 pontos.

Ainda com o primeiro lugar do Leste em risco, o Cleveland Cavaliers chegou às terceira vitória seguida, a 39.ª na temporada, ao superar o Indiana Pacers por 113 a 104. LeBron James anotou 31 pontos, sendo ajudado pelos 26 de Kyrie Irving. Kevin Love não jogou. Ele operou o joelho esquerdo na terça-feira e será substituído no All-Star Game por Carmelo Anthony, do Knicks.

No Canadá, o Toronto Raptors fez 90 a 85 sobre o Charlotte Hornets, com todos os seus titulares passando de 10 pontos. Lucas Bebê saiu do banco, jogou por 15 minutos, mas não anotou pontos. Pegou quatro rebotes, porém. Com aproveitamento de 57,9%, o Toronto passou o Atlanta Hawks e é o quarto do Leste, atrás do Cavaliers (70%), do Celtics (66%) e do Washington Wizards (61%), que folgou na rodada - visita o Indiana Pacers nesta quinta.

No Oeste, o Warriors lidera com 83% de aproveitamento, seguido por Spurs (76%) e Rockets (69%). Disputa direta só pelo quarto lugar. O Los Angeles Clippers foi a 62% de aproveitamento ao ganhar do Atlanta Hawks por 99 a 84, em casa, enquanto o Utah Jazz chegou a 61% após fazer 111 a 88 no Portland Trail Blazers. Ambos têm 35 vitórias, mas o Jazz fez uma partida a mais.

Raulzinho jogou só por dois minutos pelo Jazz, anotando três pontos. Leandrinho fez sete pontos em nove minutos em quadra na vitória do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Lakers por 137 a 101. O Chicago Bulls, de Cristiano Felicio, só joga nesta quinta, contra o Celtics, em casa.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 79 x 107 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 113 x 104 Indiana Pacers

Boston Celtics 116 x 108 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 90 x 85 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 125 x 129 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 98 x 91 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 91 x 95 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 109 x 117 Miami Heat

Denver Nuggets 99 x 112 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 111 x 88 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 137 x 101 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 116 x 105 New York Knicks

Los Angeles Clippers 99 x 84 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 109 x 86 Sacramento Kings