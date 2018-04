Westbrook faz 43 pontos, mas Thunder é derrotado pelos Bulls

Nem mais uma grande atuação de Russel Westbrook impediu que o Oklahoma City Thunder fosse derrotado na rodada de quinta-feira da NBA. Fora de casa, a equipe acabou sendo batida por 108 a 105 pelo Chicago Bulls, que definiu o seu triunfo com uma cesta de três pontos de E'Twaun Moore a 2s1 do fim do último quarto.

Além de ser derrotado, Westbrook viu a sua sequência de quatro "triple-doubles" ser interrompida. Mas ele não deixou de brilhar, tanto que foi o cestinha da partida com 43 pontos, além de ter obtido oito rebotes e dado sete assistências. Serge Ibaka também se destacou, com 25 pontos e nove rebotes pelo Thunder, que está na oitava colocação na Conferência Oeste, com 34 vitórias e 28 derrotas.

Nikola Mirotic fez 26 pontos pelo Bulls, cinco a mais do que Mike Dunleavy e Pau Gasol, que também obteve 12 rebotes. Com esse triunfo, o time de Chicago agora acumula 39 vitórias em 62 partidas, na segunda posição no Leste.

No outro jogo da rodada de quinta-feira, o Portland Trail Blazers assegurou o quinto triunfo consecutivo ao bater o Dallas Mavericks, em casa, por 94 a 75. LaMarcus Aldridge somou 17 pontos e 12 rebotes, enquanto Nicolas Batum terminou o duelo com 15 pontos e 12 rebotes pelo Blazers, que perdeu Wesley Matthews, lesionado, durante o duelo.

Monta Ellis e Amre Stoudemire marcaram 12 pontos cada para o Mavericks, que teve o retorno de Tyson Chandler. O pivô havia ficado de fora dos últimos três duelos e acabou a partida de quinta com 14 rebotes e apenas quatro pontos. O Blazers é o terceiro colocado da Conferência Oeste com 41 vitórias e 19 derrotas, enquanto o Mavericks está em sexto lugar com 40 triunfos em 63 partidas.

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Orlando Magic x Sacramento Kings

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

Washington Wizards x Miami Heat

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Houston Rockets x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Dallas Mavericks