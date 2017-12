Winner Limeira é campeão da Nossa Liga de Basquete O Winner/Limeira conquistou neste domingo o título da Nossa Liga de Basquete masculina ao bater na decisão o Uniara/Araraquara por 95 a 83 na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. O armador Eric, sobrinho de Valtinho, do Uberlândia, foi o cestinha do jogo, com 26 pontos. Ele ainda deu cinco assistências. Pelo terceiro lugar, o Keltek/PetroCrystal bateu o Ulbra/Torres, anfitrião do quadrangular final, por 82 a 78.