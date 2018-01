Wizards, de Jordan, perde por 101 a 100 Em um dos últimos jogos da carreira do lendário Michael Jordan, sua equipe, o Washington Wizards, acabou derrotado frente à própria torcida pelo Atlanta Hawks, por um apertado 101 a 100. Com as chances de classificação para os playoffs esgotadas depois dos resultados da última sexta-feira, o time de Washington entrou em quadra na noite deste sábado um tanto letárgico. Ficou atrás no marcador durante toda a partida, ensaiou uma reação no último quarto, chegou a estar em vantagem, 100 a 99, quando faltavam 17 segundos para o final do jogo, mas a defesa não funcionou e a derrota foi inevitável. Melancólico. Pela segunda partida seguida em sua quadra, os Wizards jogaram vestindo o uniforme do ano de 1978 do Washington Bullets, antigo nome da franquia, para marcar a passagem do 25º aniversário do único título da equipe na NBA, conquistado naquele ano. O último jogo de Jordan para a torcida que o acolheu tão calorosamente em Washington será na próxima segunda-feira, contra o New York Knicks e, duas noites depois, na Philadelphia, contra os 76ers locais, o astro encerra (definitivamente?) sua legendária carreira. Confira os demais resultados da noite: Orlando Magic 89 x 86 Boston Celtics New Jersey Nets 94 x 86 Toronto Raptors Cleveland Cavs 104 x 99 New York Knicks (na prorrogação) Dallas Mavericks 117 x 108 Golden State Warriors Houston Rockets 101 x 86 Seattle SuperSonics Denver Nuggets 79 x 101 Los Angeles Clippers