Wizards garante vaga nos playoffs O Washington Wizards fez sua parte: derrotou ontem à noite o Chicago Bulls por 93 a 82. Este resultado aliado à derrota um pouco antes do News Jersey Nets para o Indiana Pacers (90 a 86) garantiram a classificação do Wizards para os playoffs da atual temporada. Outros resultados: Charlotte Bobcats 105 Atlanta Hawks 84, Detroit Pistons 103 Orlando Magic 94, Indiana Pacers 90 New Jersey Nets 86, Milwaukee Bucks 108 Boston Celtics 111, Minnesota Timberwolves 116 Golden State Warriors 100, Houston Rockets 100 Memphis Grizzlies 92, Denver Nuggets 116 New Orleans Hornets 102, Seattle Supersonics 90 Dallas Mavericks 95, Utah Jazz 93 San Antonio Spurs 91.