Wizards supera Rockets e vence a terceira seguida na NBA

O Washington Wizards abriu bem uma série de cinco partidas como visitante na temporada 2014/2015 da NBA. Pela rodada de segunda-feira, a equipe do pivô brasileiro Nenê Hilário conteve uma reação tardia do Houston Rockets para derrotá-lo por 104 a 103, assegurando o terceiro triunfo consecutivo na liga norte-americana de basquete.

O Wizards iniciou o quarto final da partida com uma vantagem de 11 pontos e viu James Harden acertar dois arremessos de três nos instantes finais do último período, mas mesmo assim assegurou a vitória, a 22ª em 30 jogos, o que o coloca em terceiro lugar na Conferência Leste. Já o Rockets é o quarto colocado do Oeste, com 21 triunfos e nove derrotas.

Bradley Beal brilhou pelo Wizards ao anotar 33 pontos, enquanto Paul Pierce fez 21. John Wall somou 13 pontos e 12 assistências e Nenê acumulou 12 pontos, cinco rebotes e uma assistência nos 27 minutos em que permaneceu em quadra. Harden foi o principal destaque do Rockets com 31 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

O time de Houston dominou o garrafão, com 50 pontos contra 34 do Wizards. Porém, a equipe de Washington contou com a boa pontaria para triunfar - acertou quase 93% dos tiros livres e 44,4% dos arremessos de três.

Já o Miami Heat segue sofrendo nos seus jogos como mandante na NBA. Na noite de segunda-feira, o time sofreu a sua 12ª derrota em 18 jogos disputados em seu ginásio na temporada 2014/2015 ao perder para o Orlando Magic por 102 a 101. Este foi o primeiro triunfo do time de Orlando sobre o Heat nos últimos 11 jogos.

Nikola Vucevic liderou o Magic com 26 pontos e nove rebotes, enquanto Victor Oladipo anotou 22. Agora, a equipe de Orlando acumula 13 vitórias e 21 derrotas, na nona colocação na Conferência Leste. O Heat, sofrendo como mandante, está logo à frente, em oitavo lugar, com 14 triunfos em 32 partidas.

Dwyane Wade somou 25 pontos e seis assistências e Danny Granger anotou 21, incluindo uma cesta de três, a sua sexta na partida, quando faltavam 1min38 para o fim do duelo, o que colocou o Heat em vantagem de 101 a 97, que seria revertida pelo Magic. Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, Chris Bosh voltou a jogar após ficar fora de nove partidas e marcou 20 pontos.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 94 x 104 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 90 x 92 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 107 x 99 Sacramento Kings

Miami Heat 101 x 102 Orlando Magic

Houston Rockets 103 x 104 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 101 x 97 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Toronto Raptors

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers