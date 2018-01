Wizards vence Cavaliers e empata em 1 a 1 os playoffs Sob a liderança do armador Gilbert Arenas, com 30 pontos, seis rebotes e seis assistências, o Washington Wizards venceu, na noite de terça-feira, o Cleveland Calaviers, do brasileiro Anderson Varejão por 89 a 84, e empatou em 1 a 1 a melhor de sete jogos entre os dois times nos playoffs. Pelo Cavaliers, o destaque foi o astro LeBron James, que anotou 26 pontos. Já o ala-pivô reserva brasileiro Anderson Varejão, que jogou 12 minutos pelo Cavaliers, não marcou pontos na partida. O próximo jogo entre as duas equipes será na sexta feira, no Verizon Center de Washington. Por sua vez, o New Jersey Nets venceu o Indiana Racers por 90 a 75 e igualou em 1 a 1 a série melhor de sete entre as duas equipes. Já o San Antonio Spurs, jogando em sua quadra, derrotou o Sacramento Kings por 128 a 119 e abriu uma vantagem de 2 a 0 na série.