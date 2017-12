Wizards vencem a 1ª jogando em casa Michael Jordan marcou 20 pontos na vitória do Washington Wizards sobre o Philadelphia 76ers por 90 a 76. Jordan jogou pela primeira vez no estádio de Washington e não desapontou o público, que festejou a presença do astro na quadra. O cestinha do jogo, entretanto, foi Richard Hamilton, que marcou 29 pontos. O cestinha da rodada deste sábado da NBA foi Kevin Garnett, que marcou 37 pontos para o Minnesota Timberwolves, que venceu o Houston Rockets por 90 a 88. Os Timberwolves escaparam da prorrogação graças a uma cesta de Terrell Brandon quando faltavam apenas 2 segundos para o fim da partida. Na vitória do San Antonio Spurs sobre o Trail Blazers por 106 a 90, Steve Smith marcou 36 pontos e Tim Duncan, 29. Smith marcou 23 pontos na primeira metade da partida, garantindo uma importante vantagem que os Spurs souberam manter até o final. Nos outros jogos da NBA, os resultados foram os seguintes: Atlanta Hawks 90 x 83 Miami Heat; New Jersey Nets 95 x 85 Charlotte Hornets; Chicago Bulls 84 x 79 New York Knicks; Orlando Magic 99 x Cleveland Cavalliers 69; Milwaukee Bucks 105 x 99 Boston Celtics; Utah Jazz 91 x 74 Seattle Supersonics; Sacramento Kings 106 x 94 Denver Nuggets; Golden State Warriors 110 x 108 Los Angeles Clippers.