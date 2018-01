Wizards vencem com cesta de Jordan Com uma cesta no último segundo de Michael Jordan, o Washington Wizards derrotou o Cleveland Cavaliers por 93 a 92, na rodada da madrugada desta sexta-feira da NBA. No total, Jordan marcou 26 pontos na partida. Confira os outros resultados da rodada da NBA: New Jersey Nets 125 x 100 Milwaukee Bucks, Toronto Raptors 97 x 92 Boston Celtics, Los Angeles Clippers 91 x 87 San Antonio Spurs, Dallas Mavericks 95 x 91 Houston Rockets, Portland Trail Blazers 105 x 97 Phoenix Suns e Sacramento Kings 99 x 95 Seattle SuperSonics.