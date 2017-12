Wizards vencem e respiram na NBA Richard Hamilton e Chris Whitnet marcaram juntos 44 pontos e lideraram o ataque do Washington Wizards na vitória sobre o Denver Nuggets por 103 a 87. A estrela Michael Jordan, em fase de recuperação, jogou por 20 minutos e marcou nove pontos. A vitória deixa os Wizards com esperanças de conseguir passar para a próxima fase da NBA. Agora, com 33 vitórias e 38 derrotas, a equipe ficou mais próxima do oitavo lugar da Conferência Leste, o Indiana Pacers, que perdeu nesta terça-feira para o Detroit Pistons, líder da Divisão Central, por 96 a 77. Outros resultados: Orlando 96 x 82 Chicago Atlanta 103 x 77 New Jersey Dallas 112 x 106 Milwaukee Golden State 115 x 106 Minnesota Utah 109 x 105 Houston Sacramento 107 x 90 LA Clippers LA Lakers 121 x 116 Cleveland