Wizards vencem os Clippers por 96 a 88 O Washington Wizards derrotou nesta terça-feira o Los Angeles Clippers por 96 a 88 e soma agora quatro vitórias consecutivas. Michael Jordan marcou 18 pontos. Com o resultado, os Wizards estão a um jogo de alcançarem o mesmo número de vitórias que em toda a temporada passada, que foi de 19 vitórias. O cestinha da partida foi Jeff McInnis, dos Clippers, com 27 pontos. Resultados dos outros jogos da NBA: New Jersey 104 x 95 Miami; Atlanta 101 x 92 Portland; Los Angeles Lakers 121 x 92 Detroit; Memphis 84 x 81 Toronto; Dallas 95 x 94 Denver; Houston 88 x 86 New York; Utah 98 x 84 Phoenix; Milwaukee 107 x 92 Golden State.