Wizards vencem Pacers em Indianápolis O Washington Wizards derrotou na noite desta terça-feira o Indiana Pacers por 83 a 78 e continua no páreo para conquistar uma das oito vagas da Conferência Leste para os playoffs da NBA. Os Wizards têm 27 vitórias e 29 derrotas e está na quinta posição da Divisão do Atlântico. Michael Jordan foi mais uma vez o cestinha do Washington, com 25 pontos. Outro destaque da equipe foi Tyronn Lue, que marcou 18 pontos e fez 11 assistências. Mesmo com a derrota, a quinta consecutiva, o Indiana continua na liderança da Divisão Central ao lado do Detroit Pistons. As duas equipes têm 37 vitórias e 20 derrotas. Nesta noite, os Pistons perderam para o Sacramento Kings por 81 a 75. Reggie Miller foi o cestinha do Indiana, com 25 pontos. Lakers - Kobe Bryant não conseguiu fazer 40 pontos ou mais na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Los Angeles Clippers por 109 a 98. O jogador fez 32 pontos e quebrou uma seqüência de dez jogos marcando mais de 40 pontos. Mesmo assim, Bryant alcançou Michael Jordan, que conseguiu a mesma marca na temporada 1986-87, jogando pelo Chicago Bulls. O recorde continua de Wilt Chamberlain, que alcançou 14 partidas seguidas, em 1962-63. Outros resultados desta terça: Orlando 98 x 93 Dallas Cleveland 93 x 90 New Jersey New York 102 x 95 Houston San Antonio 84 x 69 Miami Portland 89 x 86 Atlanta