Wizards vencem Pistons na NBA Numa partida que teve duas prorrogações, o Washington Wizards derrotou na noite de sexta-feira o Detroit Pistons, uma das melhores equipes da atual temporada da NBA, por 120 a 114. Os destaques no time de Washington foram Gilbert Arenas, com 39 pontos, e Caron Butler, com 27, sua maior pontuação até agora no torneio. Com o resultado, os Wizards interromperam uma série de cinco derrotas. Outros resultados - Orlando Magic 104 Portland Trail Blazers 89; Boston Celtics 90 Charlotte Bobcats 89; Indiana Pacers 85 Atlanta Hawks 87; Miami Heat 90 Dallas Mavericks 103; Minnesota Timberwolves 99 Milwaukee Bucks 91; Memphis Grizzlies 86 Houston Rockets 81; San Antonio Spurs 99 Chicago Bulls 106; Denver Nuggets 105 Los Angeles Clippers 95; Utah Jazz 90 Golden State Warriors 94; Sacramento Kings 106 Toronto Raptors 104; Phoenix Arizona 92 New Jersey Nets 81.