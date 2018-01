Wizards vencem por um ponto os Celtics Michael Jordan e Jerry Stackhouse lideraram o Washington Wizards na vitória sobre o Boston Celtics por 99 a 98, na noite deste domingo, em Boston (EUA). Jordan marcou 25 pontos e pegou 13 rebotes e Stackhouse anotou 24. A partida foi decidida na prorrogação. A vitória deixa o Washington vivo na disputa pela última vaga da Conferência Leste da NBA. Os Wizards, que estão em nono lugar, têm 35 vitórias e 41 derrotas. Já Milwaukee Bucks, que ocupa a oitava colocação, soma 38 vitórias e 40 derrotas. O Washington tem mais seis jogos nesta fase da NBA, dois em casa, contra Boston e Atlanta, e o restante como visitante diante do Cleveland, Miami, New York e Philadelphia. O Milwaukee jogará mais quatro partidas. Outros resultados deste domingo: New Jersey 96 x 87 Toronto Sacramento 97 x 81 Philadelphia Indiana 90 x 69 Miami San Antonio 89 x 83 Detroit Golden State 106 x 99 Denver Houston 114 x 93 Orlando Seattle 82 x 80 Utah Minnesota 97 x 78 Portland L.A. Lakers 115 x 113 Phoenix