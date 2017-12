Wizards vencem por um ponto os Knicks A estrela de Michael Jordan brilhou mais uma vez neste sábado na partida contra o New York Knicks, em Nova Iorque. Faltando três segundos para terminar o jogo, Jordan, que marcou 26 pontos, acertou a cesta que deu a vitória ao Washington Wizards por 87 a 86. Esta foi a nona vitória consecutiva dos Wizards, fato que não acontecia desde 1978. Agora, o Washington está em terceiro lugar na Divisão Atlântico, com 14 vitórias e 12 derrotas, atrás do Boston Celtics e do New Jersey Nets. Outros resultados deste sábado: Minnesota 95 x 74 Chicago; Houston 115 x 110 Milwaukee; Seattle 117 x 89 Detroit; Atlanta 101 x 88 Charlotte; Phoenix 102 x 90 Portland; Dallas 102 x 80 Orlando; Utah 104 x 90 New Jersey; Indiana 109 x 103 Cleveland; Golden State 105 x 101 Denver; Los Angeles Clippers 101 x 85 Sacramento.