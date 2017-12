Wizards vencem sétima consecutiva Michael Jordan voltou a jogar bem e ajudou o Washington Wizards na vitória diante do Atlanta Hawks por 103 a 76, pela NBA. É a sétima vitória consecutiva dos Wizards, fato que não acontecia desde 1996. Jordan marcou 23 pontos, em 27 minutos. "À medida que o jogo avançava ia tomando mais ritmo. Fizemos nossa melhor partida nesta temporada", comentou Jordan. Com a vitória, o Washington igualou, pela primeira vez nesta temporada, o número de vitórias e derrotas, 12 cada. Confira os outros resultados desta quarta-feira: Boston Celtics 104 x 98 Cleveland Cavaliers; Philadelphia Sixers 85 x 94 Charlotte Hornets; New Jersey Nets 117 x 112 Minnesota Timberwolves; Orlando Magic 98 x 90 Utah Jazz; Indiana Pacers 90 x 102 Toronto Raptors; San Antonio Spurs 97 x 79 Portland Trail Blazers; Seattle Supersonics 104 x 92 Sacramento Kings; Golden State Warriors 101 x 88 Detroit Pistons.