Wizards vencem Sonics em Seattle O Washington Wizards venceu o Seattle SuperSonics por 80 a 74 e assumiu a oitava posição da Conferência Leste da NBA, nesta quarta-feira em Seattle (EUA). Michael Jordan foi o cestinha dos Wizards, com 26 pontos, seguido por Jerry Stackhouse, com 20. Para o Washington, a derrota do Milwaukee Bucks diante da fraca equipe do Denver Nuggets por 108 a 103 não poderia ter sido melhor. Os Wizards somam agora 34 vitórias e 37 derrotas. Os Bucks têm 34 vitórias e 38 derrotas. Nas últimas semanas, as duas equipes têm alternado na oitava posição do Leste. Com a derrota em casa, o Seattle continua marchando para a desclassificação. O time está na 11ª posição da Conferência Oeste, com 33 vitórias em 70 partidas. Infelizmente, para os Bucks, a Conferência Oeste tem apresentado as melhores equipes da Liga. Três equipes do Oeste já alcançaram as 50 vitórias (Dallas, Sacramento e San Antonio).