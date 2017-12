Wizards voltam a vencer na NBA O Washigton Wizards venceu neste domingo o Orlando Magic por 107 a 102 e colocou fim a sete derrotas consecutivas. O cestinha da partida foi Courtney Alexander, dos Wizards, com 32 pontos, que converteu a última cesta do tempo regulamentar obrigando o jogo a ser decidido na prorrogação. Os Wizards não contaram o estrela Michael Jordan, que está machucado e deverá ficar ausente por duas semanas. Agora, o Washington soma 28 vitórias e 30 derrotas, ocupando a quinta colocação da Divisão do Atlântico. Já o Orlando manteve a terceira posição da mesma Divisão, atrás do New Jersey e do Boston. Outros resultados deste domingo: Philadelphia 96 x 84 Toronto San Antonio 99 x 83 New York New Jersey 92 x 84 Chicago Seattle 96 x 71 Memphis Detroit 83 x 81 Charlotte Indiana 97 x 86 Sacramento Milwaukee 101 x 91 Cleveland Dallas 116 x 110 Denver L.A. Lakers 88 x 73 Houston