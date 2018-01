WNBA começa com 9 atletas brasileiras Com a presença de nove jogadoras brasileiras, dentre elas Janeth e Helen, começa neste sábado nos Estados Unidos a sexta temporada da WNBA, a liga feminina de basquete profissional. O campeão de 2001, o Los Angeles Sparks, enfrenta o New York Liberty. No outro jogo, o Utah Starzz pega o Minnesota Lynx.