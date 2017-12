WNBA: Janeth eleita atleta da semana O Houston Comets, tetracampeão da WNBA, apostou na brasileira Janeth nesta temporada e ela está correspondendo às expectativas. Nesta segunda-feira, a melhor jogadora de basquete do Brasil foi eleita o destaque da semana na liga profissional norte-americana. Com médias de 23,3 pontos e 4,3 roubos de bola nos últimos três jogos, Janeth liderou sua equipe nas vitórias sobre Utah Starzz, Detroit Shock e Phoenix Mercury. Na noite de ontem, a equipe de Janeth iria enfrentar o Los Angeles Sparks, em jogo que valia a liderança da Conferência Oeste da WNBA, mas a partida foi adiada por causa do mau tempo em Houston. A nova data do confronto ainda não foi definida pela liga.