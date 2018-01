WNBA terá mais duas brasileiras A pivô Alessandra e a armadora Helen Luz são as mais novas jogadoras brasileiras a atuar na WNBA - a liga norte-americana de basquete feminino. Alessandra, 28 anos, 1.96 metro de altura vai jogar pelo Seattle Storm e Helen, também de 28 anos e 1.76 metro de altura, vai defender o Washington Mystics, segundo anuncio feito nesta segunda-feira pela WNBA. Com isso, sobe para seis o número de jogadoras brasileiras no basquete norte-americano. Alessandra jogou na equipe do Indiana Fever na temporada de 2.000 da WNBA, e Helen, atua na equipe do Paraná. As outras são: Janeth Arcain (Houston Comets), Cintia Tuiú (Orlando Miracle), Claudinha (Detroit Shock), e Kelly (Detroit Shock). Além das brasileiras, a WNBA tem apenas uma jogadora latina: a colombiana Levys Torres, contratada pelo Miami Sol para a temporada de 2.001.