Wolves derrotam Lakers na NBA Kevin Garnett marcou 30 pontos e Latrell Sprewell outros 28 na madrugada deste sábado, para ajudar sua equipe, o Minnesota Timberwolves, a vencer o Los Angeles Lakers por 98 a 96 e impedir que o time de Shaquille O?Neal e Kobe Bryant fechasse a série melhor-de-sete partidas da final da Conferência Oeste da NBA e conquistasse o direito de disputar a grande finalíssima da liga norte-americana de basquete contra o campeão do Leste. Mesmo com a vitória dos Wolves, time de melhor campanha do Oeste durante a fase classificatória, os Lakers ainda lideram a série final do Oeste com três vitórias contra duas dos adversários. O próximo jogo da disputa acontece na noite desta segunda-feira em Los Angeles.