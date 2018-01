Yao Ming é a maior celebridade do esporte chinês O pivô chinês Yao Ming, do Houston Rockets, lidera pela terceira vez consecutiva a lista das celebridades chinesas elaborada pela revista Forbes, informou nesta segunda-feira o jornal China Daily. A renda obtida durante o ano de 2005 é o principal fator considerado pela revista econômica. Mas a publicação também analisa a repercussão midiática de seus escolhidos. O gigante da NBA, de 25 anos e 2,26 metros, lidera a lista em ambas as categorias. Yao Ming recebeu cerca de US$ 22 milhões em 2005, contabilizando salários e contratos publicitários firmado com empresas como a Nike e a Visa. Ming é o segundo chinês com mais sites dedicados a ele na internet - seu nome está relacionado a quase 4 milhões de páginas da web. Além disso, o jogador apareceu 228 vezes na TV chinesa, foi mencionado em 8.050 reportagens e, em quatro revistas, surgiu como o ?homem da capa?. Em sua terceira temporada nos EUA, o chinês é uma celebridade. Foi o jogador mais votado para participar do All Star Games deste ano, com 2.342.738 votos, deixando na segunda posição o armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. Ming estreou na NBA em 2003, depois de ter sido eleito o melhor pivô do Mundial de Basquete de Indianápolis (EUA), em 2002. O atleta, então com 22 anos, convidado a participar do draft da NBA, foi o primeiro jogador a ser escolhido - desde então, defende o Houston Rockets. No ano seguinte, conquistou o prêmio Laureus - conhecido como o Oscar do esporte - na categoria de revelação mundial do ano. Sua entrada no esporte, porém, foi definida por uma decisão política. Antes mesmo de nascer, a Administração Estatal de Esportes da China já tinha determinado que Yao Ming deveria jogar basquete, a exemplo de seus pais. Ambos haviam se dedicado a este esporte - seu pai mede 2,08 m e, sua mãe, 1,88 m. Desde criança, o jovem chinês já chamava atenção pelo seu tamanho. Aos 9 anos, media 1,70 m.