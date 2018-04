Yao Ming pode retornar aos Rockets em 2010

O pivô Yao Ming, do Houston Rockets, que recentemente operou o pé esquerdo para acelerar o processo de calcificação de uma fratura, por voltar a jogar pela sua equipe na reta final da temporada 2009/10, de acordo com o gerente geral do time, Daryl Morey.

"O mais importante de tudo é que a lesão não traz nenhuma ameaça para a carreira dele, que era a grande preocupação de todos", disse Morey, à revista ESPN Magazine.

Morey também disse que a volta de Yao ao time não é uma prioridade para a próxima temporada, mas também não foi descartada, dependendo exclusivamente da recuperação do pivô chinês. "Não temos que descartar a possibilidade dele voltar a jogar na temporada que entra, mas isso é algo a se definir depois".

Yao Ming foi operado em julho assim que foi detectado que a fratura não seria calcificada sem o auxilio de pinos. Esta foi a quarta lesão do atleta nos últimos quatro anos, a terceira na perna esquerda.