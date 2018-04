Zanon convoca seleção feminina para Sul-Americano

SÃO PAULO - O técnico Luiz Augusto Zanon anunciou nesta quarta-feira a convocação da seleção brasileira feminina de basquete que disputará o Sul-Americano da Argentina, entre os dias 23 e 27 de julho. A competição é importante para o Brasil, já que dará vaga para a Copa América do México aos três primeiros colocados.

"A ideia principal com essa equipe é continuar o trabalho iniciado, agora aplicando em uma competição oficial. A minha expectativa é sempre vencer. Vamos em busca do título, mas sabemos da filosofia de ser um grupo novo. Queremos resgatar o basquete brasileiro feminino com trabalho. Faremos amistosos na China para realizarmos novos testes e chegarmos prontos na Argentina para as disputas do Sul-Americano", disse Zanon.

Antes da disputa do Sul-Americano, serão seis partidas no Torneio Internacional da China - competição amistosa que reunirá também Canadá, Porto Rico e as anfitriãs - para dar mais entrosamento às jogadoras. A seleção não contará com duas de suas principais jogadoras, Iziane e Érika, que estarão em meio à disputa da WNBA.

Além de falar sobre a expectativa para a seleção, Zanon comentou a decisão de deixar o comando de Americana para se dedicar exclusivamente ao time brasileiro."Deixei o comando de Americana porque não dá para conciliar as duas coisas. Neste momento teremos a necessidade de uma grande dedicação minha à seleção, pois teremos muitos campeonatos e quero fazer esse trabalho com excelência e desenvolver novos projetos."

Confira a convocação da seleção feminina:

Armadoras: Ariani, Débora e Tainá.

Alas: Carina, Izabela, Jaqueline, Joice, Leila, Patrícia e Tatiane.

Pivôs: Clarissa, Damiris, Fabiana, Fernanda e Franciele.