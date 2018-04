Zanon fica satisfeito com treinos da seleção de basquete

AMERICANA - Depois de 10 dias de treinos em Americana, no interior de São Paulo, o técnico Luiz Augusto Zanon encerrou nesta sexta-feira a primeira fase de preparação da seleção brasileira feminina de basquete. E ele fez uma avaliação positiva deste começo de trabalho, antes do Brasil embarcar neste sábado para os Estados Unidos, onde fará dois amistosos contra equipes da WNBA.

"Essa primeira fase de treinamento foi bastante intensa. Fiquei muito contente de ver nos olhos das meninas a vontade de crescer e de se tornarem melhores. Elas mostraram uma aceitação muito boa e estão totalmente comprometidas com a situação. Com certeza, foi um ótimo início", afirmou Zanon, que foi contratado no final de março e formou um grupo renovado na sua primeira convocação.

Nos Estados Unidos, o Brasil vai fazer amistosos com duas equipes da liga norte-americana que contam com jogadoras brasileiras: o Atlanta Dream, da pivô Érika, será o adversário na segunda-feira, e o Washington Mystics, da ala Iziane, contra quem jogará na quarta.

"Espero que as jogadoras encarem com alegria essas disputas que vão ter um enorme grau de dificuldade. O objetivo dos jogos não será o resultado, mas a avaliação que farei das jogadoras em uma partida de alta referência. Quero que elas mostrem toda a capacidade que possuem e que percam a timidez em quadra", explicou Zanon, que tem um grupo com média de idade de apenas 22,6 anos.