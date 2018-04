Zanon vai conciliar trabalho na seleção de basquete com clube São José

SÃO PAULO - Técnico da seleção brasileira feminina de basquete desde março do ano passado, Luiz Augusto Zanon assumiu agora o comando também da equipe masculina do São José na disputa do NBB. Ele recebeu a liberação da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e, assim, vai conciliar os dois trabalhos.

"O Zanon é um excelente profissional e de forma alguma o seu trabalho no São José irá interferir no planejamento da seleção brasileira, que tem como principal competição em 2014 o Mundial da Turquia, em setembro. O Campeonato Sul-Americano será em agosto e os treinos desta temporada irão começar na segunda quinzena de julho", afirmou Vanderlei Mazzuchini, diretor técnico da CBB, ao explicar a liberação do treinador para comandar o São José.

Desde que assumiu a seleção, Zanon vem fazendo um trabalho de renovação do grupo, pensando já na disputa da Olimpíada do Rio em 2016. No ano passado, ele já comandou o Brasil na conquista do título do Campeonato Sul-Americano e da medalha de bronze na Copa América - com esse último resultado, garantiu vaga no Mundial da Turquia, marcado para acontecer de 18 a 28 de setembro.

"Fiquei muito feliz com o convite, porque é uma excelente oportunidade profissional, mas só aceitei depois de conversar com o Vanderlei Mazzuchini, já que o projeto olímpico teve início no ano passado quando assumi o comando da equipe nacional. Vou continuar assistindo aos jogos da Liga Feminina em São José e acompanhando os jogos televisionados. Além disso, temos uma comissão técnica que continua fazendo suas observações", afirmou Zanon. "O importante é pensar e trabalhar em prol do basquete brasileiro. É mais um desafio em minha carreira que vou conseguir vencer."

O São José está atualmente na sétima posição do NBB, o campeonato nacional masculino de basquete, e Zanon foi contratado para substituir o demitido Edvar Simões.