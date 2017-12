Zebra na abertura do Pré-Olímpico Uma zebra no jogo de abertura do Pré-Olímpico de Basquete, nesta quarta-feira, em Porto Rico. A Argentina, vice-campeã mundial e favorita para uma das três vagas nos Jogos de Atenas/2004, foi derrotada pelo México por 91 a 89 (45 a 40 no primeiro tempo). No ano passado, a Argentina havia sido a primeira seleção na história a bater o Dream Team, durante o Mundial de Indianápolis. Fez grande campanha e perdeu apenas a decisão para a Iugoslávia (hoje Sérvia e Montenegro). Nesta quarta-feira, porém, o time argentino sucumbiu à dupla formada pelo ala Eduardo Najera, do Dallas Mavericks, e o pivô Horacio Llamas, de 2,11m. Najera, único mexicano na NBA, liderou o time marcando 20 pontos, enquanto Llamas dominou o garrafão com 10 rebotes e 13 pontos. O México controlou toda a partida e iniciou o último quarto vencendo por 73 a 60. Os argentinos reagiram e encostaram. Faltando 20 segundos, o placar apontava 90 a 89 e posse de bola para a Argentina. Mas o ala Emanuel Ginóbili, maior jogador argentino e campeão da NBA pelo San Antonio Spurs, desperdiçou um arremesso de três pontos. O México recuperou a bola, sofreu uma falta e ainda marcou um ponto, completando o placar. No outro jogo, válido pelo grupo do Brasil, a República Dominicana derrotou a Venezuela por 78 a 76. O dominicano Franklin Western foi o cestinha da partida, com 25 pontos.