De férias da F-1, Felipe Massa se casa em São Paulo

O piloto da Ferrari Felipe Massa se casou com Raffaela Bassi nesta sexta-feira, 30, em São Paulo, numa cerimônia na igreja que não contou com todos os grandes astros internacionais da Fórmula 1 convidados. Entre os 800 convidados estiveram outros pilotos brasileiros, como Rubens Barrichello e Tony Kanaan, que disputa a Fórmula Indy, além disso do hoje comentarista Luciano Burti. Entre os poucos convidados internacionais o destaque foi a presença de Jean Todt, diretor de Ferrari. A noiva chegou à igreja de Nossa Senhora do Brasil a bordo de um clássico carro Maserati preto.