Raikkonen acha que seguirá boa sequência no GP da Bélgica

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, confia em poder prolongar este fim de semana no Grande Prêmio da Bélgica a boa sequência que lhe permitiu subir ao pódio nas duas últimas corridas. Após conseguir um segundo lugar no GP da Hungria e terminar em terceiro no GP da Europa, Raikkonen vai à Bélgica com a esperança de voltar a subir no pódio.

"Nas últimas corridas, tive um bom ritmo, e no armário onde guardo os troféus ainda resta bastante espaço. Espero que continue minha boa sequência", disse Raikkonen hoje, em seu site.

No entanto, o finlandês confessou que, para repetir suas boas atuações, terá que "render ao máximo", já que a Ferrari não quis melhorar o F60 para se concentrar no carro do próximo ano. "Tive o mesmo carro todo o verão (hemisfério norte), e cada corrida que passa é mais difícil fazer um bom papel. No entanto, em cada ocasião, tento tirar o melhor partido possível do carro", disse.

O finlandês voltará a ter como companheiro o italiano Luca Badoer, substituto do brasileiro Felipe Massa, que se machucou durante os treinos do GP da Hungria. Badoer terminou em 17.ª posição em uma prova para esquecer, por isso a Ferrari só somou os seis pontos de Raikkonen e vê a McLaren, com cinco pontos a menos, ameaçando tirar o terceiro posto da escuderia italiana no Mundial de construtores.

"O objetivo é lutar pelo terceiro lugar no Mundial de construtores, mas se só um dos dois pilotos consegue pontuar, não acho que seja algo muito realista", afirmou o finlandês.