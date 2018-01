12 de Outubro vence na Libertadores Sob um calor de 35 graus, o 12 de Outubro estreou com vitória pelo grupo 3 da Copa Libertadores da América ao derrotar nesta quarta-feira, por 3 a 1, o El Nacional, do Equador, no estádio Defensores del Chaco. Os gols do time paraguaio foram marcados por Tomás González (2) e Freddy Bareiro, enquanto Carlos Grueso diminuiu para os equatorianos. Santos e América de Cali completam o grupo e jogam logo mais às 0h05, na Colômbia.