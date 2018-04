12 jogadores de time suíço são presos por crime sexual

Vinte e um homens, que são suspeitos de terem mantido relações sexuais com uma garota de 15 anos, foram presos nesta terça-feira, na Suíça. Entre eles estão 12 jogadores e ex-jogadores do time de futebol de Thun (região de Berna), que joga no equivalente à série A do Campeonato Suíço, declarou, nesta terça-feira, o gabinete do juiz instrutor e a polícia regional citados pela agência de notícias suíça ATS. Os homens são suspeitos de terem mantido relações com a garota desde o início do ano e, afirmaram, na maior parte dos casos a jovem, agora com 16 anos, teria consentido. Os atos sexuais teriam sido praticados "por diversas vezes" e "de diversas maneiras". A garota se beneficia atualmente de medidas de suporte.