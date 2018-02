15 de Campo Bom desmonta equipe Todos os jogadores do 15 de Novembro, de Campo Bom, estão disponíveis para jogar em outros times a partir da próxima terça-feira (15). Ao voltarem aos treinamentos nesta sexta-feira, depois de terem sido eliminados da Copa do Brasil pelo Santo André, eles foram comunicados pelo gerente de futebol Alceo Bordignon que o clube não vai disputar competições no segundo semestre e avisados de que o pagamento da rescisão será feito no dia 15. O planejamento anual do clube já previa atividades somente até junho. Tanto que a maioria dos contratos venceria mesmo no dia 15 e teria de ser prorrogado se o time fosse à final da Copa do Brasil. Se ganhasse a competição, o 15 de Novembro poderia reavaliar a decisão de dispensar a equipe e disputar a série C do campeonato brasileiro já como preparação para a Libertadores de 2005. A derrota por 3 a 1 para o Santo André frustrou os planos. Agora o clube vai tratar de ampliar o estádio, que tem apenas 2,8 mil lugares, enquanto jogadores que fizeram sucesso em Campo Bom, como Perdigão, Canhoto, Edmílson, Gerson Lente e Bebeto estão à espera de convites para seguir em atividade. O artilheiro Dauri já encontrou um novo caminho. Foi contratado pelo Internacional, de Porto Alegre.