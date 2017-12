15 de Novembro com força máxima em SP A preservação de alguns jogadores no campeonato gaúcho, em meio a uma maratona de três partidas por semana, faz o 15 de Novembro chegar ao primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil com força máxima. O técnico Mano Menezes não tem nenhum problema para escalar o time e vai enfrentar o Santo André, nesta quarta-feira, no Pacaembu, com a formação considerada titular. O objetivo é voltar ao Rio Grande do Sul em condições de decidir a classificação para a final no segundo jogo, dia 9 de junho, no Olímpico. "O básico é sair de lá (São Paulo) com nada decidido, pelo menos contra nós", afirma Mano Menezes. Sinal de que até derrota por 1 a 0 pode ser considerada bom resultado. Derrota por 2 a 1 melhor ainda. E qualquer placar melhor que estes será motivo de festa. Assim como fez nas vitórias fora de casa contra o Vasco da Gama (3 a 0), o Americano (2 a 1) e o Palmas (1 a 0), o 15 de Novembro será um time cuidadoso na defesa, mas pronto para aproveitar qualquer espaço que o adversário der. A zaga conta com a experiência de Jairo Santos e Luis Oscar e é protegida pelo volante Edmilson. As jogadas de ataque nascem quase sempre de saídas rápidas para os meias Gerson Lente e Canhoto, que, auxiliados pelos laterais Patrício e Marcelo Müller, abastecem os velozes atacantes Bebeto e Dauri, acostumadas a trocar de funções para confundir os marcadores.