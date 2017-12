15 de Novembro derrota Palmas por 3 a 0 O 15 de Novembro voltou a jogar bem e derrotou o Palmas, do Tocantins, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Campo Bom, no jogo de ida pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. No jogo de volta, na próxima quarta-feira, em Palmas, o time gaúcho poderá perder até por 2 a 0 que se classifica às semifinais, quando irá enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Santo André. Movimentado desde o início, o jogo começou com o 15 de Novembro no ataque. O resultado não demorou a aparecer: aos sete minutos, Canhoto pegou o rebote do goleiro Marcos após conclusão de Bill e fez 1 a 0. Depois, no entanto, recuou e não soube aproveitar os espaços que o Palmas deixava, já que se atirou à frente na tentativa de buscar o empate. O técnico Mano Menezes não gostou da postura do seu time. "Tivemos a posse de bola mas não soubemos trabalhar o passe, que estava saindo muito apressado." O segundo tempo, desde o começo, mostrou que Menezes acertou a postura do time em campo. Com as entradas de Maico e Belmonte, substituindo Bill e Gérson, o 15 de Novembro se tornou bem mais agressivo. Em duas jogadas rápidas, aos 12 e 13 minutos, o time fez os gols que lhe deram folga no placar: Belmonte aproveitou cruzamento de Canhoto e, de cabeça, fez 2 a 0. Logo após a saída de bola, Canhoto foi ao fundo pela direita e cruzou na medida para Bebeto tocar sem chance para a defesa de Marcos e definir o placar.