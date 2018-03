15 de Novembro elimina o Vasco: 3 a 0 Em uma partida surpreendente, o Vasco foi eliminado pelo 15 de Novembro-RS da Copa do Brasil, ao perder por 3 a 0 nesta quarta-feira à noite, em São Januário. A equipe carioca foi superior durante o confronto, mas o adversário soube aproveitar suas chances no segundo tempo e saiu com a vitória. Com o resultado, o time gaúcho vai enfrentar o Americano-RJ pelas oitavas-de-final da competição. Por atuar em casa, o Vasco tomou a iniciativa do confronto e desde o início do primeiro tempo pressionou o 15 de Novembro-RS. Mas a equipe gaúcha, com uma formação tática 4-5-1, conseguiu conter os ataques do time adversário. O meia Beto e o atacante Valdir foram os principais jogadores vascaínos na articulação ofensiva. Logo aos quatro minutos, Valdir cabeceou uma bola à esquerda do goleiro Marcelo Pitol. Enquanto isso, o 15 de Novembro pouco ameaçou. Diante de tantas oportunidades desperdiçadas pelo Vasco, o 15 de Novembro resolveu abandonar a postura defensiva no segundo tempo. O time gaúcho passou a chegar mais ao gol adversário. Tanto que, aos 24 minutos, o atacante Dauri abriu o placar, após chutar forte sem defesa para o goleiro vascaíno Fábio. O gol desestabilizou os jogadores do Vasco e, dois minutos depois, o meia Bebeto entrou livre na área e foi derrubado pelo lateral-esquerdo Victor Boleta. Aos 26 minutos, Dauri cobrou o pênalti marcado pelo árbitro Wellington Abade, o goleiro Fábio defendeu, mas, no rebote, o meia Canhoto fez o segundo gol do 15 de Novembro. Como o resultado da primeira partida foi o empate por 1 a 1, a derrota parcial por 2 a 0 obrigava o Vasco fazer três gols para permanecer na Copa do Brasil. Mas, aos 35 minutos, Dauri fez mais um gol para o 15 de Novembro e impediu a reação vascaína.