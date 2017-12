15 de Novembro elimina Palmas: 1 a 0 A equipe do 15 de novembro de Campo Bom, que podia até perder o jogo, surpreendeu, bateu o Palmas por 1 a 0 e garantiu uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Dauri, cobrando penalidade no primeiro tempo, em partida disputada no Estádio Nilton Santos, em Tocantins. Agora, o time do Vale dos Sinos vai pegar o vencedor de Santo André x Palmeiras, que jogam nesta quinta-feira, na próxima fase da competição, em datas e locais a serem definidos pela CBF. Assim que o jogo começou o Palmas mostrou sua disposição de jogar no ataque. No primeiro minutos, Valdo recebeu cruzamento de Mazinho, mas errou o chute de curta distância, para sorte de Marcelo Pitol, e perdeu a melhor chance de abrir o placar. O nervosismo da equipe do Palmas, que precisava golear para avançar na competição, beneficiou o 15 de Novembro que, jogando mais recuado, esperou a oportunidade para avançar em contra-ataques. Aos 27 minutos, o zagueiro Moacri derrubou o meia Gerson: pênalti que o atacante Dauri cobrou e abriu o placar. Com a vantagem, o 15 de Novembro passou a administrar a vitória no segundo tempo, investindo na posse de bola e insistindo nas jogadas de contra-ataque com Gerson, Bebeto e Dauri, que acabaram sendo substituídos por jogadores de meio-campo (Borges Neto, Michael e Belmonte) na tentativa do técnico Mano Menezes de garantir a vantagem. O Palmas, pressionado pelo placar e pela torcida local, não soube superar a retranca adversária apesar das boas jogadas com Joãozinho, aos 15 minutos, Ferdinando, aos 17, e Núbio, aos 27. Mesmo depois que o técnico Carlos Magno mudou o time, passando a jogar com três atacantes, a equipe não aumentou seu poder ofensivo.