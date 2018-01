15 de Novembro empata e garante vaga O 15 de Novembro vai disputar a final do campeonato gaúcho contra o tricampeão Internacional nos dias 10 e 17 de abril. É a terceira vez nos últimos quatro anos - as outras duas foram em 2002 e 2003 - que os dois clubes decidem o título estadual. O time de Campo Bom conquistou a vaga neste domingo empatando com o Brasil por 0 a 0 no estádio Sady Schmidt e beneficiado pela derrota do Grêmio, por 3 a 2, para o Caxias, no estádio Centenário. Terminou a segunda fase como campeão da Chave 4, com dez pontos. O Grêmio - que não chega à final desde 2001 - foi o segundo, com nove pontos, seguido pelo Caxias, com sete pontos, e pelo Brasil, com cinco pontos. A vitória do Caxias sobre o Grêmio foi fácil. Aos 5 minutos o time de Mano Menezes já estava na frente, com um gol de Luiz Fernando. E não se abalou com o empate do tricolor, num pênalti cobrado por Somália, aos 10 minutos. Seguiu mandando no jogo, fazendo o segundo gol aos 13 minutos, com Canhoto, e o terceiro aos 15 minutos do segundo tempo, com Fabrício. Somália descontou para o Grêmio aos 45 minutos, quando não dava mais tempo para reverter a situação. A chave 5 já estava decidida desde sexta-feira. O Internacional, dono da vaga, jogou para cumprir a tabela e venceu o Juventude por 1 a 0, no Beira-Rio, gol de Wilson. No outro jogo do grupo, o Glória ganhou do Veranópolis por 3 a 1. O Internacional conquistou 15 pontos. O segundo colocado foi o Glória, com dez pontos, seguido pelo Juventude, com sete pontos, e Veranópolis, com três pontos.