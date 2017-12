15 de Novembro espera contar com Dauri O 15 de Novembro pode ficar sem o artilheiro Dauri no jogo desta quarta-feira, contra o Palmas, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. O jogador sente dores musculares na perna direita. Se não se recuperar a tempo, será substituído por Bill. A montagem do ataque é a maior preocupação do técnico Mano Menezes. O time também sofre o desgaste de chegar ao quarto jogo em apenas oito dias. Mas Mano Menezes acredita que seus jogadores, uma mistura de veteranos rejeitados em outros times e dispostos a se recuperar na carreira e de jovens em busca de projeção, tem a experiência necessária para fazer bonito nas duas competições que disputa - a outra é o campeonato gaúcho. Enquanto o técnico cuida do time, os diretores do clube têm o desafio de motivar sua torcida a ir ao estádio Sady Schmidt. Na quarta-feira passada, apenas 883 pessoas viram o time de Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre, avançar para as quartas-de-final com uma vitória por 3 a 2 sobre o Americano. A renda de R$ 8,83 mil não pagou nem as despesas do jogo. Enquanto a torcida não responde na arquibancada, o time vem bem no campo. Ganhou cinco das últimas seis partidas que disputou no Grupo 2 do campeonato gaúcho, avançou para o terceiro lugar, e está na briga por uma das duas vagas nas semifinais. Na Copa do Brasil já eliminou a Portuguesa Santista, o Vasco e o Americano.