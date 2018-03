15 de Novembro está com o time debilitado O 15 de Novembro tem alguns problemas para enfrentar o Americano nesta quarta-feira, em Campos-RJ, pela Copa do Brasil. O time gaúcho está encarando uma dura seqüência de jogos e, para piorar, uma infecção intestinal afastou dez jogadores dos treinos nos últimos dias, tendo inclusive levado o reserva Gerson Lente ao hospital. "Quatro jogos seguidos e com dores estomacais é duro de aguentar", resumiu o atacante Dauri, que marcou dois gols na vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, no Rio, quando o 15 de Novembro se classificou na Copa do Brasil. Depois daquela façanha contra o Vasco, na quarta-feira passada, o clube gaúcho jogou mais duas vezes, na sexta-feira e no domingo, ambas pelo Campeonato Gaúcho. Diante de tantas dificuldades, o técnico Mano Menezes tende a adotar um esquema cauteloso, apostando apenas nos contra-ataques. Pode, inclusive, recuar Bebeto para ajudar na marcação e deixar apenas Dauri perto da área do adversário.