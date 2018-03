15 de Novembro fica na retranca no Rio O 15 de Novembro precisa marcar pelo menos um gol para conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Mas, mesmo assim, o time gaúcho não vai se lançar ao ataque logo no começo do jogo. A preocupação será evitar a ofensiva adversária. O técnico Mano Menezes admitiu que adotará um esquema defensivo, repetindo a tática do primeiro jogo, em Campo Bom, quando houve empate por 1 a 1. Por isso, o 0 a 0 dá vaga ao Vasco.